مركز أبوظبي للغة العربية يطلق “صيفنا بالعربية”

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أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مبادرة “صيفنا بالعربية”، للمرة الأولى خلال تموز/يوليو وآب/أغسطس، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وتستهدف المبادرة الفئة العمرية بين 8 و17 عاما، عبر سلسلة من الفعاليات التفاعلية والأنشطة الإبداعية التي تبرز جماليات اللغة العربية وتقدمها بصيغة حديثة تواكب تطلعات الجيل الجديد، في إطار جهود المركز الرامية إلى ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة حيّة نابضة بالإبداع والمعرفة.

وسيكون الجمهور على موعد مع فعاليات تفاعلية وإبداعية أبرزها “كاريوكي بالعربية” التي تنظم بالتعاون مع منصة “أنغامي”، بين 10 و17 تموز/يوليو في منارة السعديات، وتعد هذه المبادرة الفنية والترفيهية من الفعاليات المبتكرة التي تهدف إلى إحياء جمالية اللغة العربية عبر الغناء والتفاعل الصوتي.

م ل