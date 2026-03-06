The Swiss voice in the world since 1935
مركز الإمدادات اللوجستية التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي “يستأنف عملياته”

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مركز الإمدادات اللوجستية التابع لها في دبي سيستأنف عملياته الجمعة بعد توقف موقت بسبب الحرب في الشرق الأوسط. 

وقالت رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط حنان بلخي في مؤتمر صحافي في جنيف متحدثة من القاهرة إن “أحد أهم شواغلنا العاجلة هو تعطل سلاسل الإمداد الصحي الإنساني. وبعد توقف موقت، يستأنف مركز الإمدادات  اللوجستية التابع لمنظمة الصحة العالمية عملياته اليوم”.

وكانت منظمة الصحية أعلنت الخميس تعليق العمليات في هذا المركز التي تشحن عبره عادة مستلزمات الطوارئ، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

رجم/غد/دص

