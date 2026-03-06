مركز الإمدادات اللوجستية التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي “يستأنف عملياته”
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مركز الإمدادات اللوجستية التابع لها في دبي سيستأنف عملياته الجمعة بعد توقف موقت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط حنان بلخي في مؤتمر صحافي في جنيف متحدثة من القاهرة إن “أحد أهم شواغلنا العاجلة هو تعطل سلاسل الإمداد الصحي الإنساني. وبعد توقف موقت، يستأنف مركز الإمدادات اللوجستية التابع لمنظمة الصحة العالمية عملياته اليوم”.
وكانت منظمة الصحية أعلنت الخميس تعليق العمليات في هذا المركز التي تشحن عبره عادة مستلزمات الطوارئ، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
