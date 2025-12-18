مركز التنسيق المدني العسكري لغزة … كلام كثير وأفعال قليلة

afp_tickers

7دقائق

يواجه مركز التنسيق المدني العسكري لغزة الذي أطلقته الولايات المتحدة عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، صعوبة في تنفيذ المهام التي أوكلت إليه والمتمثلة في مراقبة الهدنة وتعزيز إيصال المساعدات الإنسانية.

ويتمثّل هدف المركز بالتمهيد للخطوات التالية لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في القطاع الفلسطيني بعد الحرب المدمّرة التي استمرت عامين.

وقال دبلوماسي أوروبي لفرانس برس “في البداية، لم يكن أحد يعلم ما هو لكن الجميع أرادوه”.

وأضاف “يشعر الناس الآن بخيبة أمل نوعا ما، لأننا نشعر بأن شيئا لا يتحرّك، لكن لا خيار أمامنا.. إما الإبقاء عليه وإما التحدث مع الإسرائيليين بشكل غير رسمي”.

من جانبه، علّق مصدر في المجال الإنساني زار المركز عدة مرّات لبحث مسألة إيجاد مراكز إيواء لمئات آلاف النازحين جراء حرب غزة “في بعض الأحيان تعتقد أننا بلغنا الحضيض، لكننا نواصل الحفر”.

تم تقديم المركز المقام في مستودع كبير في مدينة كريات غات في جنوب إسرائيل للجهات المعنية مثل المنظمات غير الحكومية والوكالات الأممية والدبلوماسيين، كجهة تبلور أفكارا جديدة من أجل غزة ما بعد الحرب.

وأفاد الناطق باسم القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الكابتن تيم هوكنز فرانس برس “عندما افتتحناه أوضحنا أنه يركّز على أمرين: الأول تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية إلى غزة، والثاني المساعدة في المراقبة الآنية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار”.

وتفيد العديد من البلدان والجهات المعنية بالمجال الإنساني بأنها اندفعت الى المشروع على أمل كسب شريك جديد يمكن التواصل معه لإيجاد الحلول، والمقصود هنا الولايات المتحدة.

– “لا شيء تغيّر” –

بعد شهرين على إطلاق مركز التنسيق المدني العسكري لغزة، قال العديد من العاملين في المجال الإنساني الذين تواصلت معهم فرانس برس إنهم يشعرون بأن قدرة، أو رغبة، الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل محدودة.

وأورد مهندس في المجال الإنساني “في البداية، أبلغنا الأميركيون بأنهم بدأوا يكتشفون أن إسرائيل تحظر دخول مجموعة واسعة من السلع إلى غزة — القائمة الشهيرة للسلع ذات الاستخدام المزدوج. وبدوا في حالة صدمة واعتقدنا أننا سنتجاوز أخيرا هذه العقبة”.

وتدارك “لكن الحقيقة هي أن شيئا لم يتغيّر على الإطلاق”.

يتحدث من يزورون المركز عن مستودع كبير يجتمع فيه العديد من العسكريين الأميركيين والإسرائيليين خصوصا، مع آخرين يعملون في المجال الإنساني ودبلوماسيين ومستشارين.

والطابق الأول مخصص للموظفين الإسرائيليين فيما الثالث للجنود الأميركيين. ويمنع زيارة أي من الطابقين.

أما الطابق الثاني حيث تم مد عشب اصطناعي، فهو منطقة استقبال مفتوحة حيث يجتمع دبلوماسيون وعاملون في وكالات الأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي “إنه أشبه بمساحة عمل مشتركة لكن الأفراد فيها يرتدون زيا موحدا”. وشاهد آخرون زاروا المركز لوحا كتب عليه سؤال مفاده “ما هي حماس؟”.

وقال مصدر يعمل في المجال الإنساني “تدور نقاشات بشأن كل شيء، من توزيع المياه والغذاء وصولا إلى الأمن”.

لكن دبلوماسيا لفت إلى أن “هذا ليس المكان حيث تُتّخذ القرارات”، مشيرا إلى قنوات نقاش موازية، بينها فريق يشرف عليه آرييه لايتستون، أحد مساعدي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في تل أبيب.

– “فقدنا البوصلة الأخلاقية” –

وانتقد عدد من الدبلوماسيين والمصادر الإنسانية غياب الأصوات الفلسطينية وحقيقة أنه تمّت استشارتهم بسبب خبرتهم لكن ليس لاستطلاع رأيهم بشأن الطريقة الأمثل للمضي قدما.

وتكمن مشكلة أخرى في بروز أفكار يرفضها المجتمع الدولي إلى حد كبير، لا سيما إنشاء “مجتمعات آمنة بديلة” في غزة.

وتقوم الفكرة على جمع أهالي غزة الذين “تم التدقيق بشأنهم” وغير المرتبطين بحماس داخل مجتمعات مبنية من الصفر في “المنطقة الخضراء” في غزة، حيث ستتوافر خدمات أساسية تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.

وقال دبلوماسي “فقدنا البوصلة الأخلاقية للقانون”.

واضاف “هناك تشنّج واضح جدا بين فكرة أن يُسمح للمرء بفعل أي شيء تقريبا — هذا الإبداع مطلوب — وطبيعة القانون الدولي الإنساني نفسه، وهو في ماهيته ثابت وغير قابل للتغيير”.

أما الانتقادات الأكثر تكرارا فهي أن التساؤلات السياسية على غرار من يتعين عليه حكم غزة ومن يجب أن يتولى مسؤولية الأمن مستبعدة من النقاش، فيما تتجه النقاشات نحو تساؤلات عملية محورها السؤال “كيف”.

وقال دبلوماسي “يفكّرون في المكان الذي يتعيّن فيه إنشاء محطات معالجة مياه النفايات. لا يفكرون في هوية الشخص الذي سيتعيّن عليه تشغيل محطات معالجة مياه النفايات أو من يدفع للأشخاص الذين يشغلونها”.

وفي نهاية المطاف، نددت عدة مصادر إنسانية ودبلوماسية بما اعتبرت أنه إضاعة لوقتها من قبل مركز التنسيق المدني العسكري لغزة من أجل تحقيق نتائج لا تذكر.

وأقر الكابتن هوكنز بوجود بعض “التوترات والتحديات” من دون تقديم تفاصيل، لكنه لفت إلى نجاحات تحققت مثل فتح مزيد من المعابر لإدخال المساعدات إلى غزة.

وقال لفرانس برس “نحقق تقدّما.. مع الإدراك تماما أن ثمة مزيدا من العمل يتعيّن القيام به”.

لبا-كرب/لين/ب ق