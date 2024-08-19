مركز فلكي إماراتي يكتشف كويكبا

afp_tickers

1دقيقة

أعلن مركز الفلك الدولي في أبوظبي، تمكن أحد كوادره من اكتشاف كويكب يقع في حزام الكويكبات في النظام الشمسي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن رئيس مركز الفلك الدولي في أبوظبي المهندس خلفان بن سلطان النعيمي قوله إن “الاكتشاف جاء من خلال تحليل صور فلكية تتم إتاحتها من قبل برنامج برعاية وكالة الفضاء الأمريكية ناسا وبمشاركة جهات فلكية عالمية وهي جامعة هاردن – سيمونس في ولاية تكساس الأميركية وتلسكوب بان – ستارز وبرنامج كتالينا لمسح السماء”.

وأضاف أن “مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة تمكن من اكتشاف أحد الكويكبات أثناء تحليل الصور الملتقطة بواسطة أحد تلسكوبات مرصد هاليكالا”.

وأشار المهندس عودة إلى أن “هذا الكويكب يقع ضمن حزام الكويكبات في النظام الشمسي، وهو يدور حول الشمس مرة واحدة كل أربع سنوات على مسافة 375 مليون كلم تقريبا من الشمس، ويدور بمدار بيضاوي نسبيا بشذوذ مركزي مقداره 0,22 وميلان عن مدار البروج بمقدار 11 درجة، وعند اكتشافه كان يلمع بالقدر 21 وهو يلمع الآن بالقدر 24,5”.

أم/