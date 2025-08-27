مركز في دبي ينجح في استخدام الذكاء الاصطناعي لعلاج العقم

نجح أطباء في مركز فقيه للإخصاب بدبي في تحقيق حمل باستخدام نظام ذكاء اصطناعي متطور صُمِّم لاكتشاف الحيوانات المنوية النادرة جدا أثناء عمليات الاستخلاص الجراحي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

ويخضع نظام “SpermSearchAI”، المعروف بتقنياته المبتكرة، حاليا لتجارب سريرية بالتعاون مع مركز فقيه للإخصاب، ويعتمد على تقنيات التعلم العميق لمساعدة أخصائيي الأجنّة في التعرف فورا على الحيوانات المنوية القابلة للحياة خلال الإجراءات الدقيقة والمعقدة.

وفي هذه التجربة، ساعد النظام مريضا يبلغ من العمر 32 عاما كان يعاني من انعدام النطاف غير الانسدادي، وهي حالة لا تُكتشف فيها أي حيوانات منوية في عينات السائل المنوي.

وأوضحت “وام” أن هذا الإنجاز يمنح أملا جديدا للأزواج غير القادرين على الإنجاب نتيجة أشد حالات العقم تعقيدا لدى الرجال.

