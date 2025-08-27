The Swiss voice in the world since 1935
مركز في دبي ينجح في استخدام الذكاء الاصطناعي لعلاج العقم

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

نجح أطباء في مركز فقيه للإخصاب بدبي في تحقيق حمل باستخدام نظام ذكاء اصطناعي متطور صُمِّم لاكتشاف الحيوانات المنوية النادرة جدا أثناء عمليات الاستخلاص الجراحي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

ويخضع نظام “SpermSearchAI”، المعروف بتقنياته المبتكرة، حاليا لتجارب سريرية بالتعاون مع مركز فقيه للإخصاب، ويعتمد على تقنيات التعلم العميق لمساعدة أخصائيي الأجنّة في التعرف فورا على الحيوانات المنوية القابلة للحياة خلال الإجراءات الدقيقة والمعقدة.

وفي هذه التجربة، ساعد النظام مريضا يبلغ من العمر 32 عاما كان يعاني من انعدام النطاف غير الانسدادي، وهي حالة لا تُكتشف فيها أي حيوانات منوية في عينات السائل المنوي.

وأوضحت “وام” أن هذا الإنجاز يمنح أملا جديدا للأزواج غير القادرين على الإنجاب نتيجة أشد حالات العقم تعقيدا لدى الرجال.

م ل/

