مركز معلومات: لا علاقة لحريق بسفينة في البحر الأحمر بهجمات الحوثيين

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القاهرة (رويترز) – قال مركز المعلومات البحرية المشترك في البحر الأحمر وخليج عدن يوم الأربعاء إن الحريق الذي اندلع على متن السفينة بوهينيا التي ترفع علم هونج كونج يوم الثلاثاء لا علاقة له بهجمات جماعة الحوثي.

وأضاف المركز أن سبب الحريق لا يزال قيد التحقيق.

وقال مصدر أمني بحري لرويترز إن الحريق نجم عن شحنة خطرة على متن السفينة.

واندلعت سلسلة حرائق على متن سفن حاويات في السنوات القليلة الماضية بسبب شحنات قابلة للاشتعال.

وذكر مصدران بحريان أن طاقم سفينة الحاويات في البحر الأحمر غادرها يوم الثلاثاء.

ويهاجم الحوثيون حركة الشحن الدولي بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 في إطار ما يقولون إنه تعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.

وقال الحوثيون هذا الشهر إن هجماتهم في البحر الأحمر ستستهدف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل فقط شريطة الالتزام بوقف إطلاق النار الكامل في غزة.

ولجأت معظم السفن منذ بدء هجمات الحوثيين إلى تحويل مسارها للطريق الأطول من الشرق إلى الغرب عبر الطرف الجنوبي من أفريقيا.