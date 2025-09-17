مزاد في لندن على قطع استُخدمت في مسلسل “داونتون آبي” يحقق مبالغ كبيرة

أعلنت دار “بونمز” للمزادات الثلاثاء أنّ أغراضا من مسلسل “داونتون آبي” البريطاني بيعت بمبالغ كبيرة في مزاد، محققة أكثر من 1,7 مليون جنيه استرليني (نحو 2,32 مليون دولار).

وتخطى المبلغ الإجمالي لعمليات بيع 267 قطعة من ملابس وديكورات وأكسسوارات، التقديرات الأولية التي وضعتها دار “بونمز” بست مرات.

وبيعت لوحة مزينة بالأجراس استُخدمت لاستدعاء الخدم في “داونتون آبي” بـ216300 جنيه استرليني، مع أن سعرها التقديري كان يتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه استرليني.

وقال مدير دار “بونمز” في المملكة المتحدة تشارلي توماس في بيان “بما أنّ كل القطع بيعت بمبالغ أعلى كثيرا من التوقعات، يعكس هذا المزاد الإقبال المستمر والمتزايد على مسلسل داونتون آبي”.

وبيع فستان زفاف الليدي ماري في زواجها من ماثيو كرولي (الموسم 3 الحلقة 14)، بـ21760 جنيها استرلينيا، بينما كان سعره التقديري في البداية يتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه استرليني.

كذلك، بيعت سيارة عائلة غرانثام التي تراوح سعرها التقديري بين 25 و30 ألف جنيه استرليني، بمبلغ 172500 جنيه استرليني.

شارك حوالى أربعة آلاف شخص من 40 بلدا في هذا المزاد الإلكتروني الذي استمر من 18 آب/أغسطس إلى 16 أيلول/سبتمبر، بحسب الدار.

ويتناول المسلسل التلفزيوني الذي ألّفه جوليان فيلوز وعُرض للمرة الأولى في المملكة المتحدة عام 2010 قبل أن ينتشر على مستوى العالم، حياة عائلة كرولي الأرستقراطية الثرية على مدى 30 عاما. والمسلسل ممتدّ على ستة مواسم تتألف من 52 حلقة.

وقد شاهد هذا العمل أكثر من 120 مليون مشاهد في العالم، بحسب دار “بونمز”.

وسيتم التبرع بعائدات المزاد إلى جمعية “توغذر فور شورت لايفز” الخيرية البريطانية التي تُعنى بمساعدة الأطفال المصابين بأمراض تهدد حياتهم.

