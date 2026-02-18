The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول: أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة معها

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 18 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى لرويترز اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تقدم إيران مقترحا مكتوبا عن كيفية تجنب المواجهة مع الولايات المتحدة في أعقاب المحادثات الأمريكية الإيرانية التي انعقدت في جنيف أمس الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن كبار مستشاري الأمن القومي اجتمعوا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني، وأُبلغوا بضرورة اكتمال انتشار جميع القوات الأمريكية في المنطقة بحلول منتصف مارس آذار.

وأوضح المسؤول أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل يوم 28 فبراير شباط.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

