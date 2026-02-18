مسؤول: أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل خلافهما

واشنطن 18 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز يوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تقدم إيران مقترحا مكتوبا عن كيفية حل الخلاف بينهما في أعقاب المحادثات الأمريكية الإيرانية التي انعقدت في جنيف يوم الثلاثاء.

وأضاف المسؤول أن كبار مستشاري الأمن القومي اجتمعوا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني، وجرى إبلاغهم بضرورة اكتمال انتشار جميع القوات الأمريكية في المنطقة بحلول منتصف مارس آذار.

وأوضح المسؤول أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل يوم 28 فبراير شباط.

وهدفت المحادثات غير المباشرة التي جرت يوم الثلاثاء في جنيف بين المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من جانب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من الجانب الآخر لاحتواء الأزمة المتصاعدة بين البلدين.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، وهو ما ترفضه إيران التي تنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن إيران وافقت على تقديم مقترح مكتوب حول كيفية معالجة المخاوف الأمريكية خلال محادثات جنيف.

وأضاف المسؤول “ننتظر ذلك حاليا من الجانب الإيراني”.

وتسعى الولايات المتحدة لتوسيع نطاق المحادثات ليشمل أمورا بعيدة عن الملف النووي مثل مخزون إيران من الصواريخ. وتتمسك إيران باستعدادها فقط لمناقشة فرض قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات وتؤكد أنها لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم بشكل كامل أو تناقش برنامجها الصاروخي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين يوم الأربعاء إنه تم إحراز بعض التقدم في جنيف، لكن “الخلاف لا يزال كبيرا بشأن بعض الملفات”.

وأمر ترامب بتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة بشكل كبير في وقت يبقي فيه على خيار استخدام القوة. وهناك مجموعة حاملة طائرات ثانية في الطريق للمنطقة.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير “أمر الرئيس بمواصلة تعزيز القوات في المنطقة، بما في ذلك وصول مجموعة حاملة الطائرات الثانية. ومن المتوقع أن تتخذ جميع القوات مواقعها بحلول منتصف مارس”.

(إعداد علي خفاجي ومروة غريب للنشرة العربية)