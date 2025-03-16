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مسؤول: أمريكا تسقط 11 مسيرة تابعة للحوثيين

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(رويترز) – أبلغ مسؤول أمريكي رويترز بأن طائرات مقاتلة أمريكية إف-16 وإف-18 أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون يوم الأحد، وذلك بعد أن قالت الجماعة اليمنية إنها حاولت مهاجمة حاملة طائرات أمريكية قبالة سواحل اليمن.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الطائرات المسيرة لم تقترب من حاملة الطائرات هاري ترومان، التي تلعب دورا رئيسيا في الضربات الأمريكية على اليمن منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد أيضا محاولة فاشلة لإطلاق الحوثيين صاروخا ليسقط في المياه قبالة سواحل اليمن. وقال المسؤول إن الجيش الأمريكي لم يتخذ أي إجراء لأنه لم يعتبر ذلك تهديدا.

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