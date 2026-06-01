مسؤول: أمريكا تقترح خطة جديدة للتهدئة بين لبنان وإسرائيل

reuters_tickers

2دقائق

أول يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان واقترح خطة تتيح “تهدئة تدريجية”.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اقترحت، كخطوة أولى، أن توقف جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران جميع هجماتها على إسرائيل وفي المقابل تحجم إسرائيل عن التصعيد في بيروت.

وقال “سيُفسح هذا المجال للتهدئة تدريجيا ووقف فعلي للأعمال القتالية”.

وأضاف أن عون حاول المضي قدما بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال إنه “يضمن” التزام حزب الله بوقف إطلاق النار ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن “إطلاق النار أولا”.

وكان نتنياهو قد قال أمس الأحد إنه أمر القوات الإسرائيلية بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد جماعة حزب الله، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر من ستة أسابيع.

وفي أحدث تطور، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته سيطرت على قلعة الشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات حزب الله كثافة على شمال إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، مما استدعى إغلاق المدارس وفرض قيود.

وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تتحمل إسرائيل الهجمات المستمرة التي يشنها حزب الله على المدنيين.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )