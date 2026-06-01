The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤول: أمريكا تقترح خطة جديدة للتهدئة بين لبنان وإسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أول يونيو حزيران (رويترز) – قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الدبلوماسية بين إسرائيل ولبنان واقترح خطة تتيح “تهدئة تدريجية”.

وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة اقترحت، كخطوة أولى، أن توقف جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران جميع هجماتها على إسرائيل وفي المقابل تحجم إسرائيل عن التصعيد في بيروت.

وقال “سيُفسح هذا المجال للتهدئة تدريجيا ووقف فعلي للأعمال القتالية”.

وأضاف أن عون حاول المضي قدما بشأن هذا الاقتراح، لكن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قال إنه “يضمن” التزام حزب الله بوقف إطلاق النار ألقى على عاتق إسرائيل مسؤولية الامتناع عن “إطلاق النار أولا”.

وكان نتنياهو قد قال أمس الأحد إنه أمر القوات الإسرائيلية بزيادة التوغل في لبنان في إطار المعركة ضد جماعة حزب الله، على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن قبل أكثر من ستة أسابيع.

وفي أحدث تطور، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته سيطرت على قلعة الشقيف التي يعود تاريخها إلى 900 عام ومنطقة التلال الاستراتيجية المحيطة بها في جنوب لبنان، وذلك بعد يوم شهد أكثر ضربات حزب الله كثافة على شمال إسرائيل منذ وقف إطلاق النار في أبريل نيسان، مما استدعى إغلاق المدارس وفرض قيود.

وقال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تتحمل إسرائيل الهجمات المستمرة التي يشنها حزب الله على المدنيين.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية