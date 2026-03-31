مسؤول: أمريكا مستعدة لإحباط أي هجمات قد تشنها إيران

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 31 مارس آذار (رويترز) – قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الجيش الأمريكي مستعد لإحباط أي هجمات إيرانية، وذلك ردا على تهديدات الحرس الثوري الإيراني للشركات الأمريكية بالمنطقة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن اسمه، “الجيش الأمريكي مستعد، وكان مستعدا، لإحباط أي هجمات إيرانية، كما يتضح من الانخفاض بنسبة 90 بالمئة في هجمات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي يشنها هذا النظام الإرهابي”.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الحرس الثوري قوله إنه سيستهدف شركات أمريكية في المنطقة اعتبارا من الأول من أبريل نيسان ردا على هجمات استهدفت إيران.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)