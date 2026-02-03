مسؤول: أولوية محادثات إيران وأمريكا في إسطنبول تجنب الصراع

1دقيقة

أنقرة 3 فبراير شباط (رويترز) – صرح مسؤول إقليمي لرويترز اليوم الثلاثاء بأن أولوية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إسطنبول هي تجنب أي صراع وخفض حدة التوتر بين الجانبين، مضيفا أنه تم توجيه الدعوة أيضا إلى مجموعة من القوى بالمنطقة للمشاركة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه من بين الدول التي تلقت دعوة للمشاركة في المحادثات على مستوى وزراء الخارجية باكستان والسعودية وقطر ومصر وعُمان والإمارات.

وأوضح المصدر أن إطار المحادثات لم يتضح بعد لكن “الاجتماع الرئيسي” سيعقد يوم الجمعة، وأن من المهم بدء الحوار بين الطرفين لتجنب المزيد من التصعيد.

(تغطية صحفية طوان جمركجي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)