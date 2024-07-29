مسؤول: إسرائيل تريد إيذاء حزب الله دون اندلاع حرب شاملة

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القدس (رويترز) – قال مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير إن إسرائيل تريد إيذاء جماعة حزب الله اللبنانية لكنها لا تريد جر المنطقة إلى حرب شاملة، بينما قال مسؤولان آخران إن إسرائيل تتأهب لاحتمال اندلاع قتال يستمر عدة أيام.

وتحدث هؤلاء المسؤولون بعدما عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا لمجلس الوزراء الأمني ​​في وقت متأخر من مساء الأحد لتقييم الوضع، بعد يوم من مقتل 12 طفلا وفتى في هجوم على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.