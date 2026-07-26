مسؤول: إسرائيل ستسمح بدخول قوة دولية إلى غزة

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26 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي اليوم الأحد إن إسرائيل ستسمح لقوة أمنية دولية بدخول غزة بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في القطاع، وذلك قبل يوم واحد من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وأوضح المسؤول أن مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل وافق على إطار قانوني سيسمح بدخول هذه القوة القطاع. ومن المقرر أن يغادر نتنياهو إسرائيل غدا الاثنين متوجها إلى واشنطن حيث من المتوقع أن يلتقي بترامب يوم الثلاثاء.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن القوة، المسماة قوة الاستقرار الدولية، ستضم 200 عنصر من “دول صديقة مثل أوغندا والمغرب” ينتشرون في مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية. ويتطلب دخول كل وحدة منها إلى القطاع موافقة إسرائيلية منفصلة.

ولم يتضح بعد موعد انتشار هذه القوات.

ولا تزال أجزاء كبيرة من غزة مدمرة بعد تعرضها لحرب شاملة على مدى عامين عقب هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وبعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر تشرين الأول، وضع ترامب خطة سلام لغزة تنص على زيادة المساعدات الإنسانية ووجود إدارة مدنية فلسطينية وتخلي حماس عن أسلحتها وانسحاب القوات الإسرائيلية.

غير أن الخطة تعثرت وبقيت الإدارة، المعروفة باسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، خارج القطاع.

وتسيطر إسرائيل فعليا على ما يقدر بنحو 64 بالمئة من قطاع غزة بينما يعيش معظم سكانه البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة على شريط ضيق من الأراضي على الساحل تحت سيطرة حماس، في خيام مؤقتة أو مبان متضررة، ويواجهون ظروفا مزرية.

ولم تقبل حماس حتى الآن بنزع سلاحها في حين أعلنت إسرائيل عزمها توسيع نطاق سيطرتها على غزة لتشمل 70 بالمئة من القطاع الذي تواصل فيه شن غارات عسكرية شبه يومية.

وتضمنت خطة ترامب إنشاء ما يسمي مجلس السلام، وهو هيئة دولية شاملة مسؤولة عن تنفيذ إطار السلام. وسيشرف المجلس على قوة الاستقرار الدولية في غزة، من بين مهام أخرى.

وقال مسؤول في مجلس السلام هذا الشهر إن المجلس يخطط لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية لسكان غزة باعتبارها وسيلة لإعادة تفعيل خطة الرئيس الأمريكي المتعثرة.

ورحب مبعوث المجلس إلى غزة نيكولاي ملادينوف بالقرار الإسرائيلي.

وقال ملادينوف على إكس إن القرار “جزء أساسي من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة ودعم عملية نزع السلاح وتمكين التحول إلى إدارة انتقالية فلسطينية فعالة”، في إشارة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

(تغطية صحفية إميلي روز ونضال المغربي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)