مسؤول: إيران تحذر المنطقة من أنها ستقصف قواعد أمريكا إذا هوجمت

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الأربعاء إن طهران حذرت دول المنطقة من أنها ستقصف القواعد العسكرية الأمريكية في تلك الدول في حال تعرضها لهجوم من الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس دونالد ترامب بالتدخل وسط احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء إيران.

وقال المسؤول لرويترز “طهران أبلغت دول المنطقة، من السعودية والإمارات إلى تركيا، أن القواعد الأمريكية في تلك الدول ستتعرض للهجوم إذا استهدفت الولايات المتحدة إيران… وطلبت من هذه الدول منع واشنطن من مهاجمة إيران”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)