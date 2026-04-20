مسؤول: إيران تدرس المشاركة في المحادثات مع أمريكا ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي

20 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الاثنين إن طهران تبحث بجدية وإيجابية المشاركة في المحادثات المحتملة مع الولايات المتحدة لوقف الحرب لكنها لم تتخذ قرارا نهائيا في هذا الصدد بعد.

وأضاف أن باكستان تبذل جهودا إيجابية لإنهاء الحصار البحري الأمريكي لبلاده وضمان مشاركتها في المحادثات.

وقال مصدر باكستاني مشارك في المحادثات إن أمد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين ينتهي في 22 أبريل نيسان في الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)