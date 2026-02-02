مسؤول: إيران تدرس مسارات “الدبلوماسية النووية” مع أمريكا

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن طهران تدرس شروط استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قريبا، وذلك بعد أن أبدى الجانبان استعدادهما لإحياء الجهود الدبلوماسية بشأن النزاع النووي طويل الأمد وتبديد المخاوف من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.

ويتصاعد التوتر وسط حشد عسكري للبحرية الأمريكية قرب إيران، وذلك في أعقاب قمع عنيف للمظاهرات المناهضة للحكومة الشهر الماضي، وهي أعنف اضطرابات داخلية في إيران منذ ثورة عام 1979.

ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم ينفذ تهديداته بالتدخل خلال القمع، إيران منذئذ بتقديم تنازلات نووية وأرسل أسطولا إلى سواحلها. وقال مؤخرا إن إيران “تتحدث بجدية”، في حين قال علي لاريجاني الأمين العام لمجلس الأمن القومي في إيران عبر منصة إكس إن ترتيبات المفاوضات جارية.

وذكرت مصادر إيرانية لرويترز الأسبوع الماضي أن ترامب طالب بثلاثة شروط مسبقة لاستئناف المحادثات، وهي عدم تخصيب اليورانيوم في إيران، وفرض قيود على برنامج طهران للصواريخ الباليستية، وإنهاء دعمها لحلفائها في المنطقة.

ولطالما رفضت إيران هذه الشروط الثلاثة باعتبارها انتهاكات غير مقبولة لسيادتها، لكن مسؤولين إيرانيين قالا لرويترز إن حكامها من رجال الدين يرون أن برنامج الصواريخ الباليستية، لا تخصيب اليورانيوم، هو العقبة الأكبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تدرس “الأبعاد والجوانب المختلفة للمحادثات”، مضيفا أن “الوقت عامل مهم لإيران لأنها تريد رفع العقوبات الجائرة في أقرب وقت ممكن”.

وذكر مسؤول إيراني كبير ودبلوماسي غربي لرويترز أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد يلتقيان في تركيا قريبا.

وقال مسؤول في الحزب الحاكم التركي لرويترز إن طهران وواشنطن اتفقتا على أن تركز محادثات هذا الأسبوع على الجهود الدبلوماسية، وهو ما قد يؤجل أي هجمات أمريكية محتملة.

وذكر المسؤول الإيراني “الجهود الدبلوماسية مستمرة. تقول إيران إنه من أجل استئناف المحادثات ينبغي عدم وجود شروط مسبقة، وإنها مستعدة لإظهار المرونة بشأن تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك تسليم 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وقبول وقف التخصيب تماما في إطار آلية مشتركة كأحد الحلول”.

لكنه أضاف أن إيران تريد ابتعاد الأصول العسكرية الأمريكية عنها من أجل بدء المحادثات.

وتابع “الكرة الآن في ملعب ترامب”.

وتأثر نفوذ إيران في الشرق الأوسط بهجمات إسرائيل على حلفاء إيران، من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إلى جماعة حزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن والفصائل المسلحة في العراق، بالإضافة إلى الإطاحة ببشار الأسد الذي كان حليف إيران المقرب في سوريا.

وفي العام الماضي، قصفت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية، وانضمت إلى حملة قصف إسرائيلية استمرت 12 يوما.

* طهران تطالب برفع العقوبات

بعد خمس جولات من المحادثات المتعثرة منذ مايو أيار 2023، لا تزال هناك عدة قضايا عالقة بين طهران وواشنطن، منها إصرار إيران على مواصلة تخصيب اليورانيوم على أراضيها ورفضها شحن كامل مخزونها الحالي من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج.

ومنذ الهجمات الأمريكية على المواقع النووية الثلاثة في إيران في يونيو حزيران، تقول طهران إن تخصيب اليورانيوم توقف. ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران مرارا إلى توضيح مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب منذ تلك الهجمات.

وتخشى الدول الغربية من أن يؤدي تخصيب اليورانيوم في إيران إلى إنتاج مواد لتصنيع رؤوس حربية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص فقط لتوليد الكهرباء والأغراض المدنية الأخرى.

وقالت مصادر إيرانية إن طهران قد تشحن اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج وتوقف التخصيب في اتفاق سيفضي أيضا إلى رفع العقوبات الاقتصادية.

(شارك في التغطية جون أيرش من باريس وجوناثان سبايسر من إسطنبول – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )