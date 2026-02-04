مسؤول: إيران تريد إجراء محادثات مع أمريكا في عُمان استكمالا لمفاوضات سابقة

1دقيقة

أنقرة 4 فبراير شباط(رويترز) – قال مسؤول إقليمي لرويترز اليوم الأربعاء إن إيران قررت نقل المحادثات مع الولايات المتحدة من إسطنبول إلى سلطنة عمان، رغبة منها في أن تكون هذه المحادثات استكمالا للمفاوضات السابقة التي جرت هناك بشأن برنامجها النووي.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن إيران أكدت منذ البداية أنها ستناقش برنامجها النووي فقط في المحادثات، بينما ترغب واشنطن في إدراج قضايا أخرى على جدول الأعمال.

وأضاف أن طهران على علم بأن دولا في المنطقة دعيت للمشاركة في المحادثات في إسطنبول خلال عملية الترتيب لها.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)