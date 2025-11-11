مسؤول: إيران تسعى إلى “اتفاق نووي سلمي” مع أمريكا

أبوظبي (رويترز) – قال سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني يوم الثلاثاء إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق نووي “سلمي” مع الولايات المتحدة لحل نزاع مستمر منذ عقود ولكن دون أن تتهاون في أمنها القومي.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي ستارا لمحاولات تطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية. بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر تشرين الأول إن الولايات المتحدة مستعدة لإبرام اتفاق مع إيران عندما تكون مستعدة لذلك، مضيفا “يد الصداقة والتعاون (مع إيران) ممدودة”.

* الولايات المتحدة تبعث برسائل متناقضة

قال خطيب زاده، خلال مشاركته في النسخة 12 من ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، إن واشنطن تبعث برسائل متناقضة إلى طهران بشأن المحادثات النووية عبر دول ثالثة.

وعقدت الدولتان خمس جولات من المحادثات النووية قبل الحرب الجوية التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في يونيو حزيران والتي شاركت فيها واشنطن بشن ضربات على مواقع نووية إيرانية رئيسية.

واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده الولايات المتحدة “بخيانة الدبلوماسية”، مؤكدا أن المحادثات النووية توقفت منذ حرب يونيو حزيران.

ولا تزال هناك فجوات واسعة بين الجانبين أبرزها مسألة تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، إذ تطالب الولايات المتحدة بخفضه إلى الصفر لإزالة أي فرصة للتسلح النووي في حين ترفض طهران هذا المقترح.

* الزعيم الأعلى يستبعد المفاوضات

استبعد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بينما تتعرض الجمهورية الإسلامية للتهديد. وخامنئي هو صاحب القول الفصل في القضايا الكبرى للدولة بما في ذلك السياسة الخارجية والبرنامج النووي الإيراني.

وقال خطيب زاده “طهران لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية، وهي مستعدة لطمأنة العالم بهذا الشأن. نحن فخورون جدا ببرنامجنا النووي الذي جرى تطويره محليا”.

(تغطية صحفية سامية نخول وباريسا حافظي – إعداد أميرة زهران وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)