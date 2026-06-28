مسؤول: إيران لم تشارك في المحادثات الفنية بسبب أحدث الهجمات

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

دبي 28 يونيو حزيران (رويترز) – قال أحد أعضاء مكتب حفظ ونشر أعمال الزعيم الأعلى الإيراني للتلفزيون الحكومي اليوم الأحد إن إيران لم تشارك في المحادثات الفنية التي كان مقررا عقدها اليوم الأحد، وذلك بسبب أحدث الهجمات التي تعرضت لها الجمهورية الإسلامية وعدم استيفاء شروط مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة.

وأضاف مهدي فضائلي “على سبيل المثال، أحد الأسباب هو التحقق مما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى الأموال التي أُلغي تجميدها، فإذا لم يكن هناك وصول، فهذا يعني أن هذا الشرط لم يستوف”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)