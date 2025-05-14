مسؤول: إيران مستعدة للتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل اتفاق

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(رويترز) – قال المسؤول الإيراني الكبير علي شمخاني لشبكة إن.بي.سي نيوز في مقابلة نشرت يوم الأربعاء إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وذكر شمخاني مستشار الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي أن إيران ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقا، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الأدنى اللازمة للاستخدام المدني، والسماح بإشراف مفتشين دوليين على العملية.