مسؤول: إيطاليا مستعدة لنشر سفن بينها كاسحتا ألغام في مضيق هرمز

روما 23 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس أركان القوات البحرية الإيطالية جوزيبي بيروتي بيرجوتو إن روما مستعدة لنشر ما يصل إلى أربع سفن، من بينها كاسحتا ألغام، في إطار مهمة دولية لتطهير مضيق هرمز.

اجتمع قادة أوروبيون في باريس الأسبوع الماضي لمناقشة جهود متعددة الجنسيات لحماية الملاحة عبر المضيق الذي أغلقته إيران إلى حد كبير بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.

ويمر نحو خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر هذا الممر المائي الحيوي. وقالت أكثر من 12 دولة، من بينها إيطاليا، إنها ستنضم إلى مهمة لضمان المرور الآمن بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.

وقال بيرجوتو لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيطالية (راي) في وقت متأخر من أمس الأربعاء “تتضمن خطة الطوارئ التي وضعها رئيس أركان الدفاع تشكيل مجموعة من كاسحتي ألغام وسفينة مرافقة وسفينة لوجستية”.

وأضاف “لا نتصرف بمفردنا بالطبع، نحن جزء من تحالف دولي، وسترسل دول أخرى أيضا كاسحات ألغام”، مشيرا إلى أن بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا لديها قدرات في مجال إزالة الألغام.

وذكر أن وصول السفن الإيطالية إلى المنطقة سيستغرق نحو أربعة أسابيع. ولدى إيطاليا حاليا ثماني كاسحات ألغام في الخدمة.

وقال وزير الدفاع جويدو كروزيتو الأسبوع الماضي إن الحكومة ستسعى للحصول على موافقة البرلمان قبل أن تسمح بمشاركة إيطاليا في مهمة مضيق هرمز.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)