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مسؤول: اتفاق لإنهاء حرب غزة “أقرب من أي وقت مضى”

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(رويترز) – قال مسؤول مطلع لرويترز يوم الاثنين إن جولة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة ستنعقد في الدوحة صباح يوم الثلاثاء لاستكمال التفاصيل المتبقية المتعلقة بالاتفاق.

وأضاف المسؤول أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب غزة “أقرب من أي وقت مضى”، مشيرا إلى أن من المتوقع حضور مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومبعوث إدارة الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته بريت ماكجورك ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية