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مسؤول: استئناف العمل بمطار صنعاء يوم الأربعاء

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(رويترز) – أعلن خالد الشايف مدير عام مطار صنعاء الدولي في اليمن يوم الثلاثاء استئناف العمل بالمطار اعتبارا من يوم الأربعاء.

وأضاف الشايف في منشور على منصة إكس “استكملت الفرق الفنية والهندسية أعمال إعادة تأهيل مدرج مطار صنعاء الدولي وأصبح المطار بحمد الله وتوفيقه جاهزا لاستقبال الرحلات ابتداء من يوم غد الأربعاء”.

وتوقف المطار عن العمل منذ السابع من مايو أيار بسبب الأضرار التي أعقبت ضربة إسرائيلية خلال تصاعد التوتر مع جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية