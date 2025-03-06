مسؤول: الإمارات ستسعى إلى رفض محكمة العدل الدولية دعوى سودانية ضد الدولة على الفور

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(رويترز) – قال مسؤول إماراتي في بيان أرسل إلى رويترز إن الإمارات ستسعى إلى رفض فوري لقضية رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، مضيفا أن الاتهامات “تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي”.

وأشار المسؤول، الذي تحدث نيابة عن حكومة الإمارات لكنه رفض الكشف عن اسمه، إلى قضية اتهم فيها السودان الإمارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع السودانية والفصائل المتحالفة معها ضد جماعة المساليت العرقية في غرب دارفور.