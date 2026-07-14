مسؤول: الجيش الأمريكي يشن غارات جديدة على إيران

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واشنطن 14 يوليو تموز (رويترز) – أبلغ مسؤول أمريكي رويترز بأن القوات الأمريكية نفذت غارات إضافية على أهداف عسكرية في إيران في وقت سابق من اليوم الثلاثاء للقضاء على “التهديدات الناشئة”.

ولم يقدم المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، مزيدا من التفاصيل، مكتفيا بالقول إن عدد الغارات الإضافية كان محدودا. وأعلن الجيش الأمريكي أن الولايات المتحدة نفذت موجة هجمات واسعة النطاق في 13 يوليو تموز استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة، فضلا عن القدرات البحرية في مواقع متفرقة في إيران، من بينها بوشهر وشاه بهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)