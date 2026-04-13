مسؤول: الجيش الإسرائيلي سيفرض السيطرة الكاملة على بلدة لبنانية خلال أيام
القدس 13 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الاثنين إنه سيتم تحقيق السيطرة العملياتية الكاملة على بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان خلال أيام، مما يحد من قدرة مقاتلي حزب الله المدعوم من إيران على شن هجمات على شمال إسرائيل انطلاقا من هذه المنطقة.
وأضاف المسؤول “لم يتبق سوى عدد قليل من الإرهابيين في منطقة بنت جبيل”. وقال إن الجيش “قضى على إرهابيين في أثناء خروجهم من مستشفى في بنت جبيل، وعثر أيضا على العديد من منصات إطلاق الصواريخ والأسلحة”.
