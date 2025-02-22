مسؤول: العراق ينفي تقارير عن مواجهة عقوبات أمريكية إذا لم يستأنف صادرات نفط كردستان

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بغداد (رويترز) – قال فرهاد علاء الدين مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي لرويترز يوم السبت إن بغداد تنفي تقارير تحدثت عن احتمال مواجهة البلاد عقوبات أمريكية إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كردستان.

وذكر علاء الدين أنه “لا صحة للتقارير الإعلامية التي تزعم وجود تهديدات بفرض عقوبات على العراق في حال عدم استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان”.

وأضاف “في جميع الاتصالات التي جرت مع الإدارة الأمريكية مؤخرا، لم يكن هناك أي تهديد بفرض عقوبات أو أي شكل من أشكال الضغط على العراق”.