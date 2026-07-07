مسؤول: الهجمات الأمريكية في إيران استهدفت أنظمة دفاع جوي وصواريخ

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8 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤول أمريكي لرويترز، طالبا عدم ذكر اسمه، اليوم الثلاثاء إن أحدث هجمات أمريكية في إيران استهدفت أنظمة للدفاع الجوي وأنظمة مراقبة ساحلية وصواريخ سطح-جو وصواريخ كروز مضادة للسفن ومواقع إطلاق مسيرات.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت شن ضربات على إيران في وقت سابق من اليوم الثلاثاء دون تقديم تفاصيل عن الأهداف، موضحة أن العملية جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت ثلاث سفن تجارية في أثناء عبورها مضيق هرمز.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)