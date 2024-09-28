مسؤول: الهجوم الإسرائيلي استهدف قياديين كبارا في حزب الله

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من ميشيل نيكولز ودون دورفي

نيويورك (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الهجوم على مقر القيادة المركزي لجماعة حزب الله اللبنانية في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة استهدف قياديين كبارا لكن من السابق لأوانه القول ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال المسؤول للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت الضربة الإسرائيلية قد قتلت نصر الله “أعتقد أنه من السابق لأوانه قول ذلك، لكن كما تعلمون فإنها مسألة وقت. في بعض الأحيان يخفون الحقيقة عندما ننجح”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقر القيادة المركزي لحزب الله في هجوم هز العاصمة اللبنانية.

وردا على سؤال حول المدة التي يحتمل أن يتطلبها التأكد من مصير نصر الله، قال المسؤول الإسرائيلي “بالتأكيد إذا كان على قيد الحياة، فستعرفون ذلك على الفور. إذا كان قُتل، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت”.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات للصحفيين في نيويورك “لا يمكننا النجاة إذا لم نوقف هذا ونعكس مساره”، في إشارة إلى التهديد الذي تواجهه إسرائيل من جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في المنطقة.

وأضاف “من المستحيل عكس ذلك دون حرب شاملة. كان هذا هو الافتراض، حرب شاملة مع حزب الله والتي تنطوي بالطبع على احتمال نشوب حرب أوسع نطاقا مع إيران”.

وأردف قائلا “الطريقة الأخرى لتحقيق ذلك هي القضاء عليه. هذه هي الطريقة الوحيدة. إذا قضيت عليه، فأنت لا تحيّده فقط بل ربما تحيّد تلك الجبهة لأنه ليس هناك شيء آخر سيحقق ذلك بل ستكسر أيضا محورا رئيسيا. ستكسر محورا مركزيا للمحور”.

وصار نصر الله أمينا عاما لحزب الله في 1992 بينما كان في الخامسة والثلاثين فقط من عمره، وأصبح الرمز المعروف للجماعة التي كانت ذات يوم كيانا غامضا أسسه الحرس الثوري الإيراني في 1982 لمحاربة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقتلت إسرائيل سلفه السيد عباس الموسوي في هجوم بطائرة هليكوبتر.

ودافع المسؤول عن أفعال إسرائيل في معرض الرد على سؤال بشأن السبب الذي قد يجعل قتل نصر الله تحولا للتهديد الذي يشكله حزب الله في حين أن عمليات اغتيال سابقة لزعماء جماعات أخرى لم تعقها.

وقال المسؤول “أعتقد أن الأمر مختلف… فقد حافظ بسبل كثيرة على التركيز على البقاء وتوجيه الضربات”.

وأضاف “البعض لا يمكن تعويضه. يحدث هذا، بعض الناس لا يوجد لهم بديل. هذه إحدى الحالات، لا شك في ذلك”.

وقال المسؤول “قبل نحو 10 أيام أو أسبوعين، اتخذ مجلس الوزراء قرارا مفاده أننا مع مرور عام لا نستطيع قبول أن يكون الإسرائيليون لاجئين في أرضهم”.

وأضاف “لذلك أضفنا هدفا رسميا للحرب لإعادة شعبنا، وإضعاف قوة حزب الله، والتمكن من دفعهم بعيدا عن الحدود، وتدمير البنية الأساسية بمحاذاة الحدود، وتغيير توازن القوى”.

واستطرد قائلا “كان أهم شيء قمنا به هو محاولة القضاء على نحو نصف القدرات الصاروخية التي بناها (نصر الله) على مدى الأعوام الثلاثين الماضية مع إيران والقضاء عليها في غضون ساعات قليلة. وفعلنا ذلك”.

وقال المسؤول “لا أستطيع أن أخبركم بما سيحدث، لكن يمكنني أن أخبركم أن هذا قد يكون نقطة تحول. نحن لا نسعى إلى حرب أوسع نطاقا. في الواقع، نحن نسعى إلى عدم خوض حرب أوسع نطاقا وعلى إيران أن تفكر فيما تفعله الآن”.