مسؤول: الهند تلقت دعوة من ترامب للانضمام لمجلس السلام لغزة

نيودلهي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول كبير في الحكومة الهندية اليوم الأحد إن نيودلهي تلقت دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مبادرة “مجلس السلام” التي تهدف إلى حل النزاعات العالمية بدءا من غزة.

ولم يتضح حتى الآن موقف الهند من المشاركة في هذه المبادرة. ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق.

وتأتي هذه الدعوة في ظل توتر العلاقة بين نيودلهي وواشنطن بسبب عدم توصل الدولتين إلى اتفاق تجاري لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة البالغة حاليا 50 بالمئة، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على الدول في أنحاء العالم.

ووجه ترامب دعوات إلى نحو 60 دولة للمشاركة في هذه المبادرة، من بينها باكستان التي قالت حكومتها في وقت سابق من اليوم إنها ستشارك في الجهود الدولية من أجل إحلال السلام والأمن في قطاع غزة.

(إعداد محمد علي فرج وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)