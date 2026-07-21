مسؤول: انتشار الجيش اللبناني في بلدة بالجنوب بعد مغادرة قوات إسرائيل

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بيروت 21 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤول أمني لبناني كبير إن قوات الجيش بدأت بالانتشار في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان اليوم الثلاثاء بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وذلك تنفيذا لخطة توسطت فيها الولايات المتحدة.

وتنص الخطة على مصادرة الجيش اللبناني لأسلحة حزب الله في أجزاء من جنوب لبنان، وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجيا. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الاثنين بدء تنفيذ الخطة التي أُطلق عليها اسم “المنطقة الآمنة التجريبية”. ولم يصدر عنه أي تعليق حتى الآن اليوم الثلاثاء.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)