The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤول: انسحاب بعض القوات الأمريكية من سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

18 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأربعاء إن بعض القوات الأمريكية تغادر سوريا في إطار “انتقال مدروس ومشروط”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة بصدد سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سوريا.

وقال المسؤول، الذي طلب نشر اسمه “لا تزال القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديدات لتنظيم الدولة الإسلامية قد تظهر في المنطقة، في إطار دعمنا للجهود التي يقودها شركاؤنا لمنع عودة ظهور هذه الشبكة الإرهابية”.

وأضاف “رغم ذلك، لم يعد الوجود الأمريكي المكثف ضروريا في سوريا، نظرا لاستعداد الحكومة السورية لتحمل المسؤولية الرئيسية عن مكافحة التهديد الإرهابي داخل حدودها”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي عن إتمام انسحابه من قاعدة استراتيجية في سوريا وتسليمها للقوات السورية، في أحدث مؤشر على تعزيز العلاقات الأمريكية السورية، الأمر الذي قد يتيح انسحابا أمريكيا أوسع نطاقا.

(إعداد علي خفاجي وحاتم علي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية