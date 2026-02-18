مسؤول: انسحاب بعض القوات الأمريكية من سوريا

1دقيقة

18 فبراير شباط (رويترز) – قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الأربعاء إن بعض القوات الأمريكية تغادر سوريا في إطار “انتقال مدروس ومشروط”.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة بصدد سحب جميع قواتها البالغ عددها نحو ألف جندي من سوريا.

وقال المسؤول، الذي طلب نشر اسمه “لا تزال القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تهديدات لتنظيم الدولة الإسلامية قد تظهر في المنطقة، في إطار دعمنا للجهود التي يقودها شركاؤنا لمنع عودة ظهور هذه الشبكة الإرهابية”.

وأضاف “رغم ذلك، لم يعد الوجود الأمريكي المكثف ضروريا في سوريا، نظرا لاستعداد الحكومة السورية لتحمل المسؤولية الرئيسية عن مكافحة التهديد الإرهابي داخل حدودها”.

وكان الجيش الأمريكي أعلن الأسبوع الماضي عن إتمام انسحابه من قاعدة استراتيجية في سوريا وتسليمها للقوات السورية، في أحدث مؤشر على تعزيز العلاقات الأمريكية السورية، الأمر الذي قد يتيح انسحابا أمريكيا أوسع نطاقا.

(إعداد علي خفاجي وحاتم علي للنشرة العربية)