مسؤول: تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل “عندما يكون السلام دائما”

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إسطنبول (رويترز) – قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك يوم الثلاثاء إن تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل “عندما يكون السلام دائما”.

وقطعت تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل العام الماضي بسبب حربها في غزة. وبدأ هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وردا على أسئلة صحفيين في إسطنبول، قال أولباك أيضا إن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي تلقى بلاغات عن مشكلات في الدفع متعلقة بالسلع المصدرة إلى روسيا عبر قازاخستان وقرغيزستان، دون الخوض في التفاصيل.

وفرضت الدول الغربية عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين يواجه المصدرون الأتراك إلى روسيا بعض المشكلات في تلقي المدفوعات.

وقال أولباك إن المجلس نقل طلبا إلى وزير المالية محمد شيمشك لتقليل أو إلغاء التزام المصدرين ببيع 30 بالمئة من عائدات العملات الأجنبية إلى البنك المركزي.

وفي يونيو حزيران من العام الماضي، خفَض البنك المركزي نسبة إيرادات النقد الأجنبي التي يتعين على المصدرين بيعها له إلى 30 بالمئة من 40 بالمئة، مع استمرار ارتفاع احتياطياته.