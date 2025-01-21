مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مسؤول: تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل “عندما يكون السلام دائما”

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

إسطنبول (رويترز) – قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك يوم الثلاثاء إن تركيا قد تستأنف التجارة مع إسرائيل “عندما يكون السلام دائما”.

وقطعت تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل العام الماضي بسبب حربها في غزة. وبدأ هذا الأسبوع تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وردا على أسئلة صحفيين في إسطنبول، قال أولباك أيضا إن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي تلقى بلاغات عن مشكلات في الدفع متعلقة بالسلع المصدرة إلى روسيا عبر قازاخستان وقرغيزستان، دون الخوض في التفاصيل.

وفرضت الدول الغربية عقوبات لم يسبق لها مثيل على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022. ومنذ ذلك الحين يواجه المصدرون الأتراك إلى روسيا بعض المشكلات في تلقي المدفوعات.

وقال أولباك إن المجلس نقل طلبا إلى وزير المالية محمد شيمشك لتقليل أو إلغاء التزام المصدرين ببيع 30 بالمئة من عائدات العملات الأجنبية إلى البنك المركزي.

وفي يونيو حزيران من العام الماضي، خفَض البنك المركزي نسبة إيرادات النقد الأجنبي التي يتعين على المصدرين بيعها له إلى 30 بالمئة من 40 بالمئة، مع استمرار ارتفاع احتياطياته.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
54 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
26 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
32 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية