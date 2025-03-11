مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مسؤول: تركيا متفائلة بحذر إزاء الاتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أنقرة (رويترز) – قال مسؤول تركي يوم الثلاثاء إن تركيا تشعر “بتفاؤل حذر” تجاه اتفاق أبرم بين قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وبين الحكومة السورية الجديدة، مضيفا أن أنقرة تريد رؤية كيف سيتم تنفيذ الاتفاق أولا.

وقالت الرئاسة السورية يوم الاثنين إن قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على معظم شمال شرق سوريا وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، وقعت اتفاقا للانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية الجديدة.

وينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التي تهيمن عليها قوات سوريا الديمقراطية بشمال شرق سوريا في الدولة، وعلى أن تصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز في شرق سوريا جزءا من إدارة دمشق.

وجاء ذلك في وقت حرج تحاول فيه دمشق احتواء تداعيات عمليات قتل جماعي لأفراد من الأقلية العلوية في غرب سوريا، في أعمال عنف قال الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الاثنين إنها تهدد جهوده لتوحيد سوريا بعد 14 عاما من الصراع.

وقال المسؤول لرويترز “نشعر بتفاؤل حذر تجاه الاتفاق… ونتطلع إلى كيفية تنفيذه في هذه المرحلة”.

وأضاف “قدم التنظيم الإرهابي وعودا في السابق أيضا، ولذا نتطلع إلى التنفيذ وليس التعبير عن النوايا هنا”.

ومنذ أطاحت قوات المعارضة السورية التي دعمت تركيا بعض فصائلها لسنوات بالرئيس السوري السابق بشار الأسد العام الماضي، أصبحت أنقرة أحد الحلفاء الخارجيين الرئيسيين للحكومة الإسلامية الجديدة في دمشق.

وما زالت أنقرة تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في شمال سوريا بعد عمليات عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب التي تقود قوات سوريا الديمقراطية. ودأبت تركيا على المطالبة بنزع سلاح وحدات حماية الشعب وحلها ورحيل أي مقاتلين غير سوريين بين صفوفها عن البلاد.

وقال المسؤول التركي مشترطا عدم الكشف عن هويته إن الاتفاق لا يغير عزم تركيا على مكافحة الإرهاب.

وأضاف “من غير المقبول أن يدخل هؤلاء الأشخاص (وحدات حماية الشعب) المؤسسات السورية دون تفكيك سلسلة قيادتهم. ثم هناك سلسلة قيادة داخل سلسلة القيادة. من المهم إدماجهم، وليس دخولهم مع استمرار كونهم وحدات حماية الشعب”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية