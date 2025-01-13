مسؤول: تسليم مسودة نهائية لإسرائيل وحماس بعد تحقيق “انفراجة”

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من آندرو ميلز ونضال المغربي

الدوحة/القاهرة (رويترز) – قال مسؤول مطلع على المفاوضات لرويترز يوم الاثنين إن قطر التي تتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سلمت الجانبين مسودة “نهائية” لوقف الحرب في قطاع غزة إثر “انفراجة” تحققت بعد منتصف الليل في محادثات حضرها مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال المسؤول إن المسودة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن تم التوصل إليها خلال محادثات في الدوحة بمشاركة رئيسي الموساد والشين بيت ورئيس وزراء قطر وستيف ويتكوف مبعوث ترامب الذي يتولى الرئاسة الأسبوع المقبل. كما يعتقد أن مسؤولين من الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها شاركوا أيضا في المحادثات.

وقال المسؤول “الساعات الأربع والعشرون المقبلة ستكون حاسمة في التوصل إلى الاتفاق”.

ونقلت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) يوم الاثنين عن مسؤول إسرائيلي القول إن وفدي إسرائيل وحماس في قطر تلقيا مسودة الاتفاق وإن الوفد الإسرائيلي أطلع زعماء إسرائيل عليه.

ولم ترد إسرائيل ولا حماس ولا وزارة الخارجية القطرية على طلبات للحصول على تأكيد أو تعليق.

وأشار مسؤولون من الجانبين إلى إحراز تقدم في المحادثات، لكن دون تأكيد التوصل إلى مسودة نهائية.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الاتفاق قد يتم إبرامه في غضون أيام قليلة إذا ردت حماس على الاقتراح. وقال مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات إن المعلومات الواردة من الدوحة “مشجعة للغاية” وأضاف “جرى تقريب وجهات النظر، في دفعة كبيرة وقوية للانطلاق نحو اتفاق إن شاء الله إذا ما استمرت الأمور بشكل جيد”.

وتبذل الولايات المتحدة وقطر ومصر جهودا منذ أكثر من عام في المحادثات لإنهاء الحرب في قطاع غزة لكن دون نتيجة حتى الآن.