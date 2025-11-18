The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مسؤول: توقعات بإبرام أمريكا والسعودية اتفاقات في الدفاع والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والسعودية يوم الثلاثاء عن اتفاقات تشمل مبيعات في مجال الدفاع والتعاون في الطاقة النووية المدنية واستثمارا بمليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن من المتوقع أيضا الإعلان عن خطوات للوفاء بتعهد استثماري سعودي بقيمة 600 مليار دولار، وذلك أثناء استقبال الرئيس دونالد ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.

(تغطية صحفية ستيف هولاند – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية