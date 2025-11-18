مسؤول: توقعات بإبرام أمريكا والسعودية اتفاقات في الدفاع والطاقة النووية والذكاء الاصطناعي

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والسعودية يوم الثلاثاء عن اتفاقات تشمل مبيعات في مجال الدفاع والتعاون في الطاقة النووية المدنية واستثمارا بمليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن من المتوقع أيضا الإعلان عن خطوات للوفاء بتعهد استثماري سعودي بقيمة 600 مليار دولار، وذلك أثناء استقبال الرئيس دونالد ترامب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.

(تغطية صحفية ستيف هولاند – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)