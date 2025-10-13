The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول: حماس تسلم 7 رهائن إسرائيليين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

الدوحة (رويترز) – قال مسؤول مشارك في العملية إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سلمت سبعة رهائن إسرائيليين في غزة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الاثنين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل والذي يتضمن الإفراج عن مئات الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية في المقابل.

ويهدف اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وهو أكبر خطوة حتى الآن نحو إنهاء الحرب التي اندلعت منذ عامين، إلى تمهيد الطريق لسلام دائم بموجب خطة من 20 نقطة وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي من المقرر أن يصل إلى إسرائيل بعد وقت قصير من إطلاق سراح الرهائن.

(تغطية صحفية آندرو ميلز – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

