مسؤول: حماس ستبدأ تسليم رفات 4 رهائن إسرائيليين مساء الثلاثاء

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أبلغ مسؤول مشارك في عملية تسليم رفات الرهائن الإسرائيليين رويترز بأن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أبلغت الوسطاء بأنها ستبدأ نقل رفات أربعة رهائن الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا في وقت سابق من يوم‭ ‬الثلاثاء إن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر سيظل مغلقا حتى غد الأربعاء على الأقل، وسيتم تقليص تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني للضغط على الحركة لتسليم رفات الرهائن المحتجزين لديها.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

