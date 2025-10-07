مسؤول: رئيس وزراء قطر ينضم الأربعاء لمحادثات بمصر تتناول خطة ترامب بشأن غزة

(رويترز) – قال مسؤول مطلع لرويترز يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سينضم يوم الأربعاء إلى محادثات تستضيفها مصر لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأضاف المسؤول “بعد مرور يومين على بدء المحادثات، يتوجه رئيس الوزراء القطري إلى مصر للقاء وسطاء آخرين، من بينهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بهدف دفع خطة وقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق سراح الرهائن”.

