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مسؤول: سفن حربية أمريكية اعترضت مقذوفات أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول أمريكي يوم الجمعة إن سفنا حربية من البحرية الأمريكية اعترضت أثناء مرورها عبر مضيق باب المندب عددا من المقذوفات التي أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن.

وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن المقذوفات شملت صواريخ ومسيرات ولم تحدث أضرار لأي من السفن الحربية الثلاث في المنطقة. وكان المسؤول يستند على معلومات أولية قد تتغير.

وقال الحوثيون في وقت سابق من يوم الجمعة إنهم استهدفوا ثلاث مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بإطلاق 23 صاروخا ومسيرة.

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