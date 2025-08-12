مسؤول: عودة الكهرباء في أنحاء العراق بعد انقطاعها بوسط وجنوب البلاد أمس

reuters_tickers

2دقائق

بغداد (رويترز) – قال عادل كريم، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الكهرباء، لرويترز يوم الثلاثاء إن الكهرباء عادت في كافة أنحاء العراق بعد انقطاعها في مناطق بوسط وجنوب البلاد أمس الاثنين.

وكانت مصادر في وزارة الكهرباء قالت لرويترز إن التوقف المفاجئ لمحطة الحميدية في محافظة الأنبار بغرب العراق أدى إلى عطل في شبكة نقل الكهرباء وانقطاع التيار في وسط وجنوب البلاد.

ووصلت درجة الحرارة في بغداد إلى 47 درجة مئوية يوم الاثنين.

وقال كريم “الكهرباء رجعت لطبيعتها في كافة أنحاء العراق وتم السيطرة على الخلل ومعالجته بوقت قياسي والمنظومة الكهربائية حاليا مستقرة”.

ويعتمد كثير من العراقيين منذ سنوات على المولدات التي يشغلها القطاع الخاص للحصول على الكهرباء لأن التي توفرها الحكومة لا تتاح إلا لفترات متقطعة. ولجأ البعض إلى الطاقة الشمسية للمساعدة في تلبية احتياجاتهم من الكهرباء.

وعلى الرغم من أن العراق عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، فإنه يواجه صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين.

وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أدى قصور الاستثمار وسوء الإدارة إلى ترك الشبكة الوطنية غير قادرة على تلبية الطلب.

وألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس آذار إعفاء كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران في إطار حملة “أقصى الضغوط” التي يشنها ترامب على طهران.

ويعتمد العراق إلى حد بعيد على واردات الغاز الطبيعي الإيرانية في توليد الكهرباء.

(تغطية صحفية مؤيد حميد – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير‭ ‬مروة سلام)