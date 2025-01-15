مسؤول: قطر تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم وسط مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

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الدوحة (رويترز) – قال مسؤول قطري كبير إن وزارة الخارجية القطرية ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء في الدوحة التي تستضيف محادثات تستهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت دعوة من وكالة الأنباء القطرية (قنا) في وقت سابق أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها سيعقد مؤتمرا صحفيا.

ورفض المسؤول تحديد موعد بدء المؤتمر الصحفي، لكنه قال إنه سينعقد في وقت لاحق من مساء يوم الأربعاء.