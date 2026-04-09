مسؤول: لبنان يسعى لوقف إطلاق النار للسماح بإجراء محادثات مع إسرائيل

reuters_tickers

1دقيقة

بيروت 9 أبريل نَيْسَان (رويترز) – قال مسؤول لبناني كبير لرويترز إن لبنان أمضى الساعات الأربع والعشرين الماضية في الدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال لمحادثات أوسع مع إسرائيل، موضحا أن ذلك سيكون “مسارا منفصلا لكنه يتبع النموذج نفسه” للهدنة الهشة التي توسطت فيها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف المسؤول أنه لم يتسن تحديد موعد المحادثات أو مكانها بعد، لكن لبنان يحتاج إلى الولايات المتحدة كوسيط وضامن لأي اتفاق.

وتحدث المسؤول إلى رويترز بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليماته ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان “في أقرب وقت ممكن”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)