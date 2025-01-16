مسؤول: مبعوثان أمريكيان يعملان على حل خلاف بشأن اتفاق غزة

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول أمريكي إن خلافا نشب يوم الخميس حول تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مضيفا أن مبعوثين أمريكيين يعملان على حله.

وذكر المسؤول أن الخلاف نشب حول هويات عدد من السجناء الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم، وقال إن من المتوقع حل هذه النقطة في القريب العاجل.

ويعمل على هذه القضية مبعوث الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستيف ويتكوف. وقال المسؤول إنهما موجودان في الدوحة مع مفاوضين قطريين ومصريين.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي بشكل منفصل “نحن على دراية بهذه المسألة ونعمل عليها مع الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن شركاء آخرين في المنطقة. ونحن على ثقة من أنه يمكن حسم هذه التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ وأن الاتفاق سيمضي قدما هذا الأسبوع”.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس الأربعاء اعتبارا من يوم الأحد.