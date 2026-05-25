مسؤول: مبعوثون إيرانيون في الدوحة لبحث اتفاق محتمل مع أمريكا

الدوحة 25 مايو أيار (رويترز) – قال مسؤول مطلع اليوم الاثنين إن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي موجودان في الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء القطري حول اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع.

وقال المسؤول لرويترز إن المناقشات تركز بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وأضاف أن محافظ البنك المركزي الإيراني ضمن الوفد لمناقشة إمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في إطار اتفاق نهائي.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)