مسؤول: مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل سيناقش هدنة محتملة في لبنان

reuters_tickers

3دقائق

القدس/بيروت 15 أبريل نيسان(رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي كبير إن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيعقد اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان، وذلك بعد أكثر من خمسة أسابيع من الحرب الأحدث مع جماعة حزب الله والتي اندلعت بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد الاجتماع لمجلس الوزراء الأمني في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش).

وقال إبراهيم الموسوي النائب البارز في جماعة حزب الله لرويترز اليوم الأربعاء إن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان قريبا، مشيرا إلى أن طهران تستخدم إغلاق مضيق هرمز ورقة للضغط.

وقال مسؤولان لبنانيان كبيران آخران إنهما أطلعا على جهود تبذل من أجل وقف لإطلاق النار. وأضاف أحدهما أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للتوصل إلى هدنة في لبنان بما شمل عقدها محادثات نادرة بين إسرائيل ومبعوثين عن الحكومة اللبنانية في واشنطن أمس الثلاثاء.

وتقول السلطات اللبنانية إن الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي بدأت في الثاني من مارس آذار بعد أن فتحت جماعة حزب الله النار على إسرائيل تضامنا مع طهران، قتلت أكثر من ألفين وأجبرت نحو 1.2 مليون على النزوح.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق إن الحرب مع إيران قد تنتهي قريبا، وأضاف أنه على العالم أن يترقب “يومين مذهلين” مع إعادة القوات الأمريكية التي تفرض حصارا بحريا على إيران للسفن التي تغادر موانئها.

واستضافت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في عقود. واستبعدت إسرائيل مناقشة وقف إطلاق النار خلال تلك المحادثات.

وحث ترامب إسرائيل على تقليص الهجمات في لبنان لتجنب تقويض الهدنة مع إيران فيما يبدو.

وقالت إيران إن حملة إسرائيل العسكرية على حزب الله في لبنان يجب أن تكون مشمولة في أي اتفاق لإنهاء الحرب والأزمة بشكل عام في الشرق الأوسط. وقاومت واشنطن ذلك وقالت إنه ليس هناك صلة بين جهود المحادثات في المسارين.

ولم يكن لدى المسؤولين اللبنانيين تفاصيل عن موعد لوقف إطلاق النار أو مدته، وقالا إن فترة وقف إطلاق النار ستكون متصلة على الأرجح بالفترة التي تصمد فيها الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

(شاركت في التغطية جنى شقير وتالا رمضان من دبي – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار )