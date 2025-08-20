مسؤول: مقتل عضو كبير بتنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية عسكرية أمريكية في سوريا

من كرم المصري وإدريس علي وسليمان الخالدي

أطمة (سوريا) (رويترز) – قال مسؤول أمريكي إن قوات أمريكية شاركت في غارة قبل فجر الأربعاء في شمال غرب سوريا استهدفت عضوا كبيرا في تنظيم الدولة الإسلامية.

وتلك هي ثاني غارة في شمال سوريا تشير المعلومات إلى مشاركة قوات أمريكية فيها منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وتعهدت الحكومة التي يقودها الإسلاميون والتي حلت محل الأسد بمنع عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وهي أيضا جزء من تحالف ضد التنظيم يضم ائتلافا تقوده الولايات المتحدة ويقاتل التنظيم.

وقال المسؤول الأمريكي، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الغارة أسفرت عن مقتل عضو في تنظيم الدولة الإسلامية كان يُنظر إليه على أنه مرشح لقيادة التنظيم في سوريا.

وأفاد المسؤول بعدم سقوط قتلى أو مصابين من القوات الأمريكية خلال العملية.

وذكر مصدر أمني سوري وقناة الإخبارية الحكومية السورية أن الهدف قتل خلال محاولته الهروب.

وقال مصدر سوري آخر إن الهدف كان عراقي الجنسية ومتزوجا من مواطنة فرنسية. ولم يتضح بعد مصير زوجته.

ولم تعلق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بعد علنا على التقارير.

وقالت مصادر أمنية سورية وسكان في الحي الذي شهد تنفيذ الغارة في بلدة أطمة بمحافظة إدلب إن العملية بدأت في حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينتش).

وذكر مصدر أمني سوري وسكان أن طائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وفرت غطاء جويا. وقال المصدر الأمني الثاني إن القوات السورية المحلية أقامت حاجزا أمنيا حول الحي، لكن القوات الأمريكية هي التي نفذت الغارة.

وقال عبد القادر الشيخ، أحد سكان الحي، إنه كان مستيقظا في وقت متأخر مع ابنه وسمع ضجيجا في الفناء المجاور.

وأضاف الشيخ لرويترز “صحت ‘مين أنتو؟‘ وصاروا يحكوا معي بالإنكليزي: ارفع ايديك”.

وذكر أن القوات المسلحة بقيت على أسطح المنازل المجاورة خلال الساعتين التاليتين لبدء العملية، وأنه سمع شخصا على مقربة يتحدث اللغة العربية بلهجة عراقية.

وكان البنتاجون قال في يوليو تموز إن قواته شنت غارة في محافظة حلب أسفرت عن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية وابنيه البالغين المنتميين إلى التنظيم.

وتمثل إدلب مخبأ لشخصيات بارزة في تنظيم الدولة الإسلامية منذ سنوات. وقتلت القوات الأمريكية زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في بلدة باريشا في محافظة إدلب في 2019 وخليفته أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في أطمة عام 2022.

(تغطية صحفية كرم المصري من أطمة وسليمان الخالدي من عمّان وإدريس علي من واشنطن – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)