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مسؤول: مقتل 20 في تحطم طائرة بجنوب السودان

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نيروبي (رويترز) – قال مسؤول إن طائرة صغيرة تقل عمال نفط في ولاية الوحدة بجنوب السودان تحطمت يوم الأربعاء ما أدى إلى مقتل 20 شخصا.

وقال وزير الإعلام في الولاية قاتويج بيبال إن الطائرة تحطمت في مطار حقل الوحدة النفطي صباح يوم الأربعاء في أثناء توجهها إلى العاصمة جوبا.

وأضاف بيبال أن الركاب عمال نفط في شركة جريتر بايونير أوبريتينج، وهي اتحاد يضم شركة البترول الوطنية الصينية وشركة النيل للبترول المملوكة للدولة.

وقال إن من بين القتلى صينيين اثنين وهنديا.

ولم يدل بيبال بمزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث.

كانت تقارير إعلامية قد ذكرت في البداية أن عدد القتلى بلغ 18 شخصا، لكن بيبال قال لرويترز إن اثنين من الناجين لقيا حتفهما في وقت لاحق. ونجا شخص واحد.

ووقعت عدة حوادث تحطم طائرات في جنوب السودان الذي مزقته الحرب في السنوات الماضية. في سبتمبر أيلول 2018، توفي 19 شخصا على الأقل عندما تحطمت طائرة صغيرة تقل ركابا من العاصمة جوبا إلى مدينة ييرول.

وفي عام 2015، لقي العشرات حتفهم عندما تحطمت طائرة شحن روسية الصنع على متنها ركاب بعد إقلاعها من مطار العاصمة جوبا.

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